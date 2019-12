FW-MH: Zimmerbrand

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 15:47 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand mit Person" zur Straße Strippchens Hof alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte eine Rauchentwicklung aus der Wohnungstür in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die schnell eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten als Ursache angebranntes Essen auf einem Herd feststellen. Da der Bewohner der Brandwohnung bereits geschlafen hatte, ist es dem aufmerksamen Verhalten des Nachbarn zu verdanken, dass der Brand so schnell entdeckt werden konnte. Die Person aus der Brandwohnung wurde vorsorglich in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Abschließend wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter der Feuerwehr belüftet. Der Einsatz der Feuerwehr war nach circa 35 Minuten beendet. (HFi)

