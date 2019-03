Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an zwei Pkw in Varel- Täter zerstechen Reifen - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit von Montagnachmittag, 11.03.2019, 16:00 Uhr - bis Dienstag, 12.03.2019, 24:00 Uhr, wurden an zwei auf einem Grundstück in der Straße Zum Jadebusen abgestellten Pkw Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04451/9230 mitzuteilen.

