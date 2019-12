Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall BAB40 Fahrtrichtung Duisburg

Zu einem Verkehrsunfall auf der BAB40 in Fahrtrichtung Duisburg wurden Feuerwehr und Rettungsdienst am heutigen Sonntagmittag um 13:49 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit eingeklemmten Personen in Höhe der Auffahrt Friesenstraße Mülheim an der Ruhr. Dort kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich zwei Insassen im Pkw und wurden von Ersthelfern betreut. Ein Insasse des anderen Pkw war bereits außerhalb des Fahrzeuges. In den Fahrzeugen waren keine Personen eingeklemmt. Durch die Berufsfeuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Versorgung der Patienten durch den Notarzt und den Rettungsdienst durchgeführt. Alle drei Insassen wurden anschließend mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser nach Duisburg transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die BAB40 in Fahrtrichtung Duisburg für die Dauer von ca. 60 Minuten HFi)

