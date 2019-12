Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: U-Bahn-Haltestelle Stadtmitte-Rauchentwicklung an Bahn

Am heutigen Freitag, um 07:04 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim über eine Rauchentwicklung einer Bahn der Linie 901 im U-Bahnhof Mülheim-Stadtmitte informiert. Daraufhin wurden umgehend zahlreiche Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Feuerwache Broich sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Während der Erkundung konnte dann eine leichte Rauchentwicklung an einer Bahn der Linie 901 festgestellt werden. Die Bahn wurde bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch Mitarbeiter der Ruhrbahn geräumt. Die Bahn wurde durch vorgehende Trupps kontrolliert, es konnte durch die Feuerwehr aber kein Schadensfeuer festgestellt werden. Die Rauchentwicklung an der Bahn wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Es wurden keine Personen verletzt. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach zirka einer Stunde beendet. Durch den Einsatz kam es auf der Strecke zu kurzzeitigen Behinderungen im Bahnverkehr.(HJF)

