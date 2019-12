Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gemeldeter Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitag, den 27. Dezember 2019 meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 21:16 über die Notrufnummer 112 der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr Brandgeruch und Rauch in einer Wohnung auf der Straße Steinkuhle. Aufgrund der Meldung entsendete der Disponent sofort beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie den Führungs- und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war im Treppenraum eine leichte Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der 3. Etage zuerkennen. Die Mieterin teilte der Feuerwehr mit, dass ein Wasserkocher gebrannt haben sollte dieser aber bereits eigenständig gelöscht wurde. Sofort wurde ein Atemschutztrupp mit Kleinlöschgerät in die Wohnung geschickt, um den Bereich zu kontrollieren. Mithilfe eines Hochleistungslüfters beförderte die Feuerwehr den Brandrauch aus dem Gebäude. Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt drei Bewohner wegen einer vermutlichen Rauchgasvergiftung, diese waren jedoch unverletzt und verblieben an der Einsatzstelle. Im Anschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnung.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die 27 Feuerwehrleute beendet.(Nki)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell