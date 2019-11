Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191120.2: Erneuter Unfall im Schleusenbereich Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Nachdem erst gestern ein Frachtschiff das Schleusenleitwerk beschädigte, kam es heute Morgen erneut zu einem Unfall an der Schleusenanlage. Ein unter zypriotischer Flagge fahrendes Motorschiff lief vom Binnenhafen kommend in die kleine Schleuse ein und sollte mit der Backbordseite an der Mittelmauer festmachen, dabei verhakte sich eine Positionslaterne mit dem Geländer des Schleusentores. Ursächlich dürfte ein Steuerfehler und verminderte Sicht durch Nebel gewesen sein. Das Geländer wurde beschädigt, die Schleusenkammer blieb aber betriebsbereit. Nach erfolgten Seeunfallermittlungen fuhr das Schiff auf die Nord-Ost Reede zur Reparatur. Ist diese abgeschlossen, wird es seine Fahrt zum Zielhafen Rouen/ Frankreich fortsetzen.

Sandra Egge

