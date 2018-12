POL-MI: Alkohol: Autofahrer fährt auf Felge durch Lübbecke

Lübbecke (ots) - Am frühen Freitagabend erhielt die Polizei einen Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug in der Strubbergstraße. Dort solle ein Autofahrer mit zwei platten Reifen den Parkplatz eines Einkaufmarktes verlassen haben. Auf der Suche nach dem Fahrzeug stieß die Streifenwagenbesatzung in Blasheim auf einen von der Felge gelösten Reifen sowie diverse Plastikteile. Zudem waren auf der Straße mehrere Schlagmarken zu erkennen. Diese Spur führte zu der Adresse des Autobesitzers, direkt zu dem in der Garage stehenden Wagen. Auch den Autofahrer trafen die Einsatzkräfte an. Der 57-Jährige war deutlich alkoholisiert. Es folgte auf der Polizeiwache Lübbecke eine Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

