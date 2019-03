Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190315-2: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neustraße (Landesstraße 213) sind am Freitagmorgen (15. März) zwei Autofahrerinnen verletzt worden.

Eine 56-jährige Frau fuhr gegen 08:00 Uhr auf der Kreisstraße (K) 38 in Richtung Neustraße. An der Einmündung zur Neustraße bog sie nach links in Richtung Glesch ab. Dabei stieß sie mit einer 61-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf der Neustraße in Richtung Niederembt unterwegs war. Bei dem Unfall wurde die 61-Jährige schwer verletzt. Sie kam in eine Uniklinik. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt und kam zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Neustraße bis zirka 12:00 Uhr gesperrt. (nh)

