Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190315-1: Auto nach Wohnungseinbruch gestohlen/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (14. März) zuerst die Terrassentür einer Wohnung aufgehebelt und mit dem Originalschlüssel ein Auto gestohlen.

Als eine Anwohnerin der Hagenstraße gegen 22:00 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie vor dem Mehrfamilienhaus sofort den Diebstahl ihres Autos. Sie suchte die Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Bei der Rückkehr nach Hause stellte sie fest, dass auch in ihre Wohnung im ersten Obergeschoss eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Sie entwendeten Lautsprecher-Boxen, einen Fernseher und nahmen den Autoschlüssel vom Schlüsselbrett. Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 16:00 und 22:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Hagenstraße gesehen? Wer hat Personen in einem grauen Audi A 1 fahren sehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell