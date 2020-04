POL-RT: Einbruch; Schafe gestohlen

Polizeipräsidium Reutlingen

Kirchheim (ES): In Büro eingebrochen

In ein Firmenbüro in der Einsteinstraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Tür gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr in das Büro. Der Unbekannte nahm ersten Erkenntnissen nach zwei Behältnisse mit Wechselgeld und Trinkgeld mit. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bisingen (ZAK): Schafdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Zwei Schafe sind in der Nacht zum Mittwoch von einem links der Landesstraße 360 kurz nach dem Ortsausgang Thanheim in Richtung Onstmettingen gelegenen Schafgehege gestohlen worden. Zwischen 19 Uhr und acht Uhr morgens stiegen der oder die Täter über den Zaun des Geheges und nahmen anschließend zwei braun-schwarze Schafböcke mit. Vermutlich wurden die Tiere lebend abtransportiert. Außerdem ließen die Täter auch gleich das an dem Zaun angeschlossene Elektroweidezaungerät mitgehen. Hinweise auf den Verbleib der Schafe und den oder die Diebe nimmt der Polizeiposten Bisingen unter 07476/94330 entgegen.

