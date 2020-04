Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Berichtigung Pressebericht vom 08.04.2020/11.52 Uhr: Zeugenaufruf zu unsicherer Fahrweise Kirchentellinsfurt (falsche Uhrzeit)

Reutlingen (ots)

Bitte folgenden Pressetext verwenden:

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unsichere Fahrweise (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Geschädigte zur unsicheren Fahrweise eines Mercedes-Lenkers am Dienstagnachmittag. Die B-Klasse fiel Zeugen kurz vor 14.30 Uhr auf, als der Fahrer beim Einfahren auf die L 379 von der B 27 herkommend, einem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Biker einen Zusammenstoß verhindern. Der Mercedes fuhr im Anschluss in Schlangenlinien in Richtung Ortsmitte Kirchentellinsfurt weiter. Auf Höhe eines Discounters kam das Fahrzeug so weit nach links, dass der Außenspiegel an dem Spiegel eines entgegenkommenden Pkw hängenblieb. Der Mercedes-Lenker hielt schließlich nach einem Kreisverkehr beim Südring an und beschädigte hierbei noch eine Infotafel. Bei der Kontrolle des 69 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache so unsicher unterwegs war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die bislang unbekannten Motorradfahrer und Pkw-Lenker, die dem Mercedes ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Tübinger Polizei zu melden. (ms)

