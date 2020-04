Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand von Wiese und Holzstapel; Fahrzeugbrand; Exhibitionist; Verkehrsunsicherer Senior; Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Verletzungen von bislang unbekanntem Ausmaß hat ein Pkw-Lenker beim Überschlag mit seinem Wagen am frühen Dienstagmorgen erlitten. Der 43-Jährige war um 5.50 Uhr mit seinem Opel Astra auf der L 378A von Rommelsbach herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Etwa 200 Meter vor einer Baumschule geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in den rechten Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Opel, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Verunglückte konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Astra musste aufwändig geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. (ms)

Münsingen-Apfelstetten (RT): Wiese in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Ein nicht vollständig gelöschtes Lagerfeuer dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Wiesenbrand am Dienstagabend beim Spielplatz oberhalb des Lehmbuchenwegs gewesen sein. Gegen 21.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einem Passanten alarmiert, der den Brand auf der Wiese entdeckt hatte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits etwa 20 Quadratmeter Wiese und Strauchwerk in Flammen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, dürfte ein in einem Gebüsch entzündetes Lagerfeuer, das offensichtlich nicht vollständig gelöscht worden war, brandursächlich sein. Der leichte Wind hatte das Feuer wieder entfacht und nachfolgend die zundertrockenen Sträucher entflammt. Nachfolgend hatten die Flammen dann auf die Wiese übergegriffen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise. (cw)

Pfullingen (RT): Entgegen der Fahrtrichtung gefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 18-jährige Pedelec-Fahrerin, die am Dienstagnachmittag in der Auffahrt zur Wanne einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die junge Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Zufahrt zur Wanne verkehrswidrig entgegen der Einbahnstraße bergabwärts unterwegs. Im Bereich der Doppelkurve kam ihr ein Toyota RAV4 entgegen, dessen 47-jährige Fahrerin noch versuchte, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Die Radlerin, die ebenfalls noch versuchte zu bremsen, konnte ihr Pedelec nicht mehr zum Stehen bringen und prallte frontal gegen den Toyota wobei sie stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf knapp 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag an der Einmündung der L 380 in die B 312 / B 313 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 49-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der L 380 aus Richtung Eningen kommend unterwegs. An der Einmündung fuhr sie ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Bundesstraße ein. Ein aus Richtung Ursulabergtunnel auf der rechten Fahrspur heranfahrender und vorfahrtsberechtigter 31-Jähriger erkannte den Punto rechtzeitig und wechselte mit seinem Ford Fiesta auf die linke Spur. Dabei übersah er allerdings einen dort fahrenden 22-Jährigen, der um einen Unfall zu vermeiden mit seinem BMW nach links ausweichen musste und dabei in die Leitplanken prallte. Verletzt wurde niemand. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Ohne sich um den Schaden, der auf knapp 3.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern, fuhren die Punto-Fahrerin und der Fiesta-Fahrer weiter in Richtung Reutlingen. Beide konnten wenig später ermittelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (cw)

Wernau (ES): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, den ein 18-Jähriger am Dienstagnachmittag in der Kirchheimer Straße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Mercedes GLK auf der Kirchheimer Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 60-Jähriger mit seiner Mercedes B-Klasse abbremsen musste, weil ein davor fahrender Ford Kuga vor dem Linksabbiegen in die Straße Eulenberg aufgrund Gegenverkehrs warten musste. Der GLK krachte mit so großer Wucht ins Heck der stehenden B-Klasse, dass dieser noch auf den Ford aufgeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen fiel mit etwa 15.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Mercedes des Unfallverursachers wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Brandes im Führerhaus eines Lkws am Dienstagmorgen in der Zeppelinstraße gewesen sein. Ein 59-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Lkw Scania auf der Dieter-Roser-Brücke unterwegs, als er Rauch und Flammen in seinem Führerhaus bemerkte. Geistesgegenwärtig bog er in die Zeppelinstraße ein, hielt dort an, alarmierte die Feuerwehr und begann mittels seines Feuerlöschers den Brand zu löschen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, übernahm dann die weiteren Löscharbeiten, wozu auch Teile der Innenverkleidung des Führerhauses entfernt werden mussten. Der Fahrer erlitt bei seinen Löschversuchen leichte Brandverletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend in der Tübinger Nordstadt zwei junge Frauen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Die Frauen saßen gegen 18.15 Uhr auf einer Wiese entlang der Waldhäuser Straße, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Anschließend setzte sich der Mann in die Nähe der beiden Frauen auf die Wiese und manipulierte an seinem Glied, ehe er zu Fuß in Richtung des Sportplatzes flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Exhibitionist wird als circa 175 cm groß und von gepflegtem Aussehen beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug eine Sonnenbrille und war mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zudem trug er eine eckige blau-schwarze Bauchtasche. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unsichere Fahrweise (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Geschädigte zur unsicheren Fahrweise eines Mercedes-Lenkers am Dienstagnachmittag. Die B-Klasse fiel Zeugen kurz vor 16 Uhr auf, als der Fahrer beim Einfahren auf die L 379 von der B 27 herkommend, einem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Biker einen Zusammenstoß verhindern. Der Mercedes fuhr im Anschluss in Schlangenlinien in Richtung Ortsmitte Kirchentellinsfurt weiter. Auf Höhe eines Discounters kam das Fahrzeug so weit nach links, dass der Außenspiegel an dem Spiegel eines entgegenkommenden Pkw hängenblieb. Der Mercedes-Lenker hielt schließlich nach einem Kreisverkehr beim Südring an und beschädigte hierbei noch eine Infotafel. Bei der Kontrolle des 69 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache so unsicher unterwegs war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die bislang unbekannten Motorradfahrer und Pkw-Lenker, die dem Mercedes ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Tübinger Polizei zu melden. (ms)

Bisingen (ZAK): Unter Drogeneinfluss Auto gefahren und Widerstand geleistet

Eine ganze Reihe an Strafverfahren sind am Dienstagnachmittag gegen zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Männer in Bisingen eingeleitet worden. Gegen 15.10 Uhr fielen die beiden Personen Zeugen auf dem Parkplatz eines Discounters auf, als sie schwankend an einem Audi hantierten und wegfahren wollten. Der Pkw konnte kurz darauf von einer Streife des Polizeireviers Hechingen in der Heidelbergstraße festgestellt werden. Ein 36-Jähriger saß am Steuer des Audi, während sein 27 Jahre alter Begleiter das Fahrzeug anschob, da es vermutlich aufgrund technischer Probleme nicht startete. Während der Kontrolle des Fahrers mischte sich der 27-Jährige ein und versuchte, mit einer Bierflasche einen Polizeibeamten zu attackieren. Glücklicherweise wurde der Polizist bei dem Schlag nicht getroffen. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der jüngere Mann und leistete erheblichen Widerstand. Hierbei zog sich ein Polizeibeamter so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 27-Jährige wurde zudem in Gewahrsam genommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur unter Drogen stand, sondern keinen Führerscheins besitzt. Weiterhin bemerkten die Polizisten, dass an dem Fahrzeug entwendete Kennzeichen angebracht waren. Die richtigen befanden sich im Wagen. In dem Auto fanden sie zudem noch eine geladene Schreckschusswaffe, eine Machete, eine Maske sowie neuwertigen Schmuck und einen größeren Bargeldbetrag. Die Ermittlungen zu den aufgefundenen Gegenständen dauern an. (ms)

Burladingen-Killer (ZAK): Holzbalken in Brand geraten

Ein Stapel Eisenbahnschwellen, die zur Entsorgung im Bereich der Bahngleise an der Straße Am Peitschenmuseum gelagert worden waren, ist am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Gegen 6.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem ein Passant die Flammen bemerkt hatte. Eine Streife des Polizeireviers Hechingen, die als erste am Brandort war, übernahm mittels eines Feuerlöschers die ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen, die dann von der Feuerwehr, die mit sieben Feuerwehrleuten im Einsatz war, fortgeführt und beendet wurden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell