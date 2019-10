Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Mobilfunk-Shop

Nordhorn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Samtsagmorgen in den Telekom-Shop an der Hauptstraße eingedrungen. Er schlug eine Fensterscheibe ein und entwendete anschließend zahlreiche Mobiltelefone. Anschließend flüchtete er auf einem Damenfahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell