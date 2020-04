Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Exhibitionist aufgetreten, Zigarettenautomat aufgebrochen; Unfälle; Flächenbrand; Sachbeschädigung

Reutlingen

In Vereinsschuppen eingebrochen

In einen Vereinsschuppen im Gewann Hinterer Auchtert in Ohmenhausen ist in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, elf Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam das Eingangstor zu dem Schuppen. Aus dem Inneren ließ er ersten Erkenntnissen nach eine Getränkekiste sowie eine Packung Teelichter mitgehen. Weiteres Diebesgut muss noch abgeklärt werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. (ms)

Metzingen (RT): Exhibitionist aufgetreten

Eine Joggerin ist am Montagabend von einem Exhibitionisten belästigt worden. Als die 41-Jährige gegen 18.45 Uhr die Hexham-Allee entlanglief, fuhr ihr der unbekannte Radfahrer mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil entgegen. Der Täter war der Joggerin bereits in der Neugreuthstraße aufgefallen, wo er sie, vollständig bekleidet und zudem vermummt, zunächst mit seinem Fahrrad passiert und wenig später wieder einholt hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Radfahrer verlief erfolglos. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Zigarettenautomat aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Einen Zigarettenautomaten hat ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen in der Max-Planck-Straße aufgebrochen. Zwischen ein Uhr und sieben Uhr flexte der Dieb zunächst eine Sicherung auf, wuchtete anschließend den Automaten mit brachialer Gewalt auf und plünderte ihn aus. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montag auf der Metzinger Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 81-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit seinem Opel Insignia von der Südumgehung kommend auf der B 313 in Richtung Neckarstraße unterwegs. An der Kreuzung Metzinger-/ Millotstraße wollte er dem Verlauf der Metzinger Straße in Richtung Innenstadt folgen, erkannte aber zu spät, dass dort eine 51-Jährige mit ihrem Nissan Note verkehrsbedingt wartete und fuhr auf diese auf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Nissan-Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6.000 Euro beziffert. Der Opel musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt-Plattenhart (ES): Fahrzeug nicht gesichert

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagnachmittag bei einem Abladevorgang in der Hofwiesenstraße entstanden ist. Ein 39-Jähriger wollte gegen 16 Uhr einen BMW von seinem Autotransporter abladen, als sich der auf der abschüssigen Straße ungesichert abgestellte Transporter selbstständig machte und nach hinten rollte. Nach mehreren Metern knallte der Klein-Lkw am Ende der Straße gegen einen dort geparkten VW Polo, der durch die Wucht des Aufpralls nach hinten versetzt und auf dort stehende Poller aufgeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. (cw)

Esslingen (ES): Fataler Fahrstreifenwechsel

Durch den fatalen Fahrstreifenwechsel einer Autofahrerin ist ein Motorradfahrer am Montagabend zu Sturz gekommen. Die 39-Jährige war mit ihrem Suzuki gegen 18.20 Uhr auf der Weilstraße in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs. Vor der Einmündung in die K 1271 ordnete sie sich zunächst auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Mettingen ein und hielt etwa 50 Meter vor der Ampel an. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wechselte die Fahrerin nach rechts auf die Geradausspur und übersah den dort fahrenden, 51 Jahre alten Motorradfahrer. Der Mann leitete ein Ausweichmanöver ein und stürzte hierbei zu Boden. Seine Maschine schlitterte im Anschluss gegen den Pkw. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Biker zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Sein Triumph Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. (ms)

Filderstadt (ES): Bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Plattenhardt so schwere Verletzungen erlitten, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Eine 35-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr mit ihrem VW Golf vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Hofwiesenstraße eingefahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes SLK eines 40 Jahre alten Mannes. Dessen Pkw prallte frontal in die Seite des Golf. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Flächenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Montagabend in der Nähe des Wendelsheimer Märchensees zu einem Flächenbrand gekommen. Gegen 19.30 Uhr loderte auf einer Waldfläche auf Wurmlinger Gemarkung im Bereich eines Hochsitzes bis ins Waldinnere auf ca. 300 Quadratmetern ein Feuer. Verschiedene Abteilungen der Feuerwehr waren mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ob Brandstiftung vorliegen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Rottenburg aufgenommen hat. (sm)

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Nach zwei Jugendlichen, die am frühen Dienstagmorgen an mindestens drei in der Hölderlinstraße geparkten Autos jeweils den linken Seitenspiegel abgetreten haben, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Ein Zeuge hatte kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, nachdem er die beiden Täter beobachtet hatte, wie sie auf ihren Mountainbikes die Hölderlinstraße stadteinwärts fuhren und gegen die Spiegel der geparkten Autos traten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die beiden Jugendlichen sollen etwa 17 Jahre alt und männlich gewesen sein. Einer trug eine helle Jacke, der andere eine dunkle Jacke mit hellen Streifen an den Schultern. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Balingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Zeit zwischen Montag, 21.45 Uhr, und Dienstag, 0.45 Uhr, in der Heselwanger Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr vermutlich auf der Heselwanger Straße in Richtung Heselwang, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte auf Höhe des Gebäudes 30 mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Citroen Berlingo. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen schwarzen VW Transporter oder VW Amorak handeln, der auf der linken Fahrzeugseite deutlich sichtbare Unfallschäden aufweist. Am geparkten Berlingo entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (sm)

Rosenfeld (ZAK): Pedelec-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Mini Cooper um 14.45 Uhr die K 7176 von Rotenzimmern herkommend in Richtung Leidringen. Im Verlauf einer Linkskurve geriet die Fahranfängerin aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Nach dem Kurvenausgang driftete sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem 70 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Mann wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mini kam nach der Kollision nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Sträucher. Der Schwerverletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt knapp 4.000 Euro. (ms)

