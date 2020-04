Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Jugendhaus und Gartenhäuser; Verkehrsunfall; Graffiti-Sprayer festgenommen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): In Jugendhaus eingebrochen

Über eine nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich unverschlossene Türe ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Jugendhaus in der Alleenstraße eingebrochen. Zwischen 17.40 Uhr und 8.45 Uhr gelangte der Einbrecher so ins Gebäude, wo er im Bürobereich gewaltsam weitere Türen öffnete und in den Büros die Schränke und Schubladen durchsuchte. Mit einem vorgefundenen Laptop der Marke Lenovo machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall beim Ausparken

Ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall beim Ausparken am Dienstagvormittag in Musberg entstanden. Eine 87-Jährige fuhr um elf Uhr mit ihrem VW Golf rückwärts aus einem Parkplatz auf die Hermannstraße ein. Aufgrund eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erschrak die Fahrerin ihren Angaben nach und wollte bremsen. Hierbei verwechselte sie das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr zirka 15 Meter quer über die Straße. Im Anschluss prallte ihr Wagen in die Seite eines in der Eugenstraße auf einem Parkplatz stehenden BMW Z4, der noch gegen einen daneben geparkten Ford C-Max geschoben wurde. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Neckartailfingen (ES): Mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen zwei 27 und 28 Jahre alte Männer, die am Dienstagmittag auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnten. Gegen 14.15 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Nürtingen am Aileswasensee von einem Zeugen angesprochen, der die beiden Männer beobachtet hatte, wie sie die Unterführung der B 312 mit Farbe und Graffitis beschmiert hatten. Die Männer konnten unmittelbar darauf am Tatort angetroffen werden. Wie sich herausstellte, war die Farbe an den Wänden noch feucht, die entsprechenden Sprühdosen wurden im Rucksack des Älteren festgestellt und beschlagnahmt. Beide Männer wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ob die beiden für weitere Farbschmierereien verantwortlich sind, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Gartenhäuser aufgebrochen

Zwei Gartenhäuser im Bereich der Öhrichstraße hat ein Unbekannter am Dienstag aufgebrochen. Zwischen zehn Uhr und 14.30 Uhr hebelte der Einbrecher zunächst an einem Gartenhaus die Eingangstüre auf und ließ daraus, soweit bislang bekannt, diverses Werkzeug mitgehen. An einer danebengelegenen Gartenlaube verschaffte er sich ebenfalls über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Offenbar fand er aber nichts von Wert und flüchtete unerkannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Mehrfaches. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

