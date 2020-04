POL-RT: Ein Dutzend Brieftauben in Reutlingen entwendet, Einbruch mit hohem Sachschaden in Kirchheim

Polizeipräsidium Reutlingen

Diebstahl von Brieftauben (Zeugenaufruf)

Zwölf junge Brieftauben hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, zehn Uhr, aus einer Kleintierzuchtanlage im Ortsteil Ohmenhausen gestohlen. Mit körperlicher Gewalt drückte der Dieb ein Drahtgitter am Taubenschlag auf und gelangte so an die Jungtiere im Wert von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West, Telefon 07121/9394-0, entgegen. (rn)

Kirchheim (ES): Einbrecher richtet hohen Sachschaden an

Ein Einbrecher hat in der Zeit von Mittwoch, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Der Unbekannte wollte zunächst mehrere bodentiefe Fenster eines Gemeindezentrums in der Steingaustraße aufhebeln. Als ihm dies misslang, nahm er einen größeren Stein und warf die Scheibe eines Fensters ein. Aus den Räumlichkeiten im Erdgeschoss ließ er eine Metallkassette mit etwas Bargeld mitgehen. Abschließend kletterte der Täter über eine Rankhilfe und eine Feuerleiter auf das Flachdach des zweiten Obergeschosses. Dort versuchte er erneut erfolglos, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem er dieses gewaltsam eingeschlagen hatte, kletterte der Einbrecher ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus diesem Stockwerk nichts entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

