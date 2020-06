Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 75-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt

Wenden (ots)

Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Alleinunfall am Mittwoch (24. Juni) gegen 19.10 Uhr auf einem Schotterplatz an der Straße "Breites Tor" in Ottfingen verletzt. Der 75-Jährige befuhr mit seinem Rad die Straße von Vahlberg in Richtung Ottfingen. Um eine Pause einzulegen, fuhr er auf einen Schotterplatz und wollte von dem Rad absteigen. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er dabei. Er verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand kein sichtbarer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell