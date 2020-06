Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Angebliche Staubsaugervertreiber unterwegs

Lennestadt- (ots)

Bereits am 12. Juni haben Unbekannte bei einer 79-Jährigen aus Oberelspe geklingelt und haben sich als Mitarbeiter einer bekannten Haushaltswarenfirma, die unter anderem hochwertige Staubsauger vertreibt, ausgegeben. Sie erkundigten sich nach dem Staubsauger der Dame. Die Seniorin zeigte ihnen diesen. Daraufhin gaben die Männer an, dass dieser kaputt sei und reparierten ihn. Dafür verlangten sie 400 Euro von der Seniorin. Diese leistete eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich jedoch nicht um Mitarbeiter der Firma. Die Männer fuhren einen silbernen Kombi mit "HSK"-Kennzeichen.

