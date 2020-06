Polizei Düren

POL-DN: Passanten und Polizisten bedroht

Düren (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann sorgte am Samstagmittag durch sein Verhalten dafür, dass Polizeibeamte ihn aus seiner Wohnung holten und mitnahmen. Dabei wurden diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Kurz nach 12:00 Uhr am Samstag hielten sich Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes in der Zehnthofstraße auf. Dabei wurden sie von einem Anwohner, der am offenen Fenster seiner Wohnung stand, lautstark beleidigt und bedroht. Während dieser Verbalattacken hantierte der Mann mit einem messerähnlichen Gegenstand versuchte außerdem, eine Gardine in Brand zu setzen. Mehrere Zeugen berichteten den Beamten vom andauernden aggressiven Verhalten des Düreners, der am Vormittag bereits zahlreiche Passanten auf ähnliche Weise angeschrien und bedroht hatte.

Um der augenscheinlich vorhandenen Gefahr, die von dem Mann sowohl für seine eigene Gesundheit als auch für Unbeteiligte ausging, zu begegnen, suchten die Polizisten die Wohnung des 29-Jährigen auf und nahmen den Mann in Gewahrsam.

In der Wohnung, die mit richterlicher Genehmigung anschließend durchsucht wurde, stießen die Beamten auf Bargeld, Drogen, Waffen, mutmaßliches Diebesgut und weitere Beweismittel. Die Sachen wurden beschlagnahmt.

Der 29-Jährige steht im Verdacht, illegal mit Betäubungsmittel zu handeln. Dieser Vorwurf sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz und der Tatvorwurf der Bedrohung wurden in einer Strafanzeige festgehalten. Der Beschuldigte wurde aufgrund seines Verhaltens zwangsweise in psychiatrischer Behandlung untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

