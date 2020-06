Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeugdiebstähle

Düren (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei Düren zwei Fahrzeugdiebstähle gemeldet - einer davon missglückte, einer gelang.

Gegen 01:45 Uhr am Sonntag kehrte der Besitzer eines Mercedes Sprinters zu seinem Fahrzeug zurück, das seit dem vorangegangenen Montagabend auf dem Parkplatz vor dem Hauptbahnhof geparkt hatte. Er musste feststellen, dass jemand eine Seitenscheibe eingeworfen und offensichtlich versucht hatte, das Nutzfahrzeug kurzzuschließen. Dies war scheinbar misslungen, eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls wurde aufgenommen.

Um 20:30 Uhr am Montag stellte der Nutzer eines Pkw fest, dass dieser von einem Parkplatz an der Otto-Brenner-Straße entwendet worden war. Dort hatte der Wagen seit Samstagabend, 20:15 Uhr, gestanden. Hinweise auf den Verbleib des grauen VW Passat mit dem Kennzeichen DN-IM102 werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

