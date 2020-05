Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 08.05.2020 gegen 10:50 Uhr wird ein 63-jähriger Frankenthaler am Rathausplatz in Frankenthal Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Mann bittet den Geschädigten Geld zu wechseln. Dabei greift der Unbekannte unbemerkt in das Portmonee des 63-Jährigen. Wenig später bemerkt der Frankenthaler das Fehlen von 120 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

