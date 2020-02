Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte Frauen bestehlen Seniorin

Kaiserslautern (ots)

Zwei Diebinnen haben am Donnerstag in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell die Handtasche einer 81-Jährigen gestohlen. Die Seniorin hatte die Tasche während ihres Einkaufs in einem Modegeschäft auf ihrem Gehwagen abgelegt. Unbemerkt griffen die Frauen zu und stahlen die Handtasche. Sie erbeuteten rund 200 Euro und Ausweisdokumente. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Beide Frauen haben dunkle, lange Haare. Sie könnten zwischen 25 und 40 Jahre alt sein. Die jüngere der beiden trug ihre Haare offen. Sie war mit einem grau-weiß gemusterten Schal und einer anthrazitfarbenen Jacke bekleidet. Die ältere Tatverdächtige hatte ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Sie trug eine blaue Jacke mit Kapuze und Pelzansatz. Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

