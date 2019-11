Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 15.11.2019

Goslar (ots)

Diebstahl beim Einkaufen / Zeugen gesucht

Am Fr., 15.11.2019, zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr, hielt sich eine Langelsheimerin im Einkaufsmarkt in der Ringstraße in Langelsheim auf. Ihr Portmonee befand sich zu dieser Zeit in einem Stoffbeutel, der am Einkaufswagen hing. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Portmonee in einem unbeobachteten Moment. Neben Bargeld befanden sich auch Personaldokumente im Portmonee. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell