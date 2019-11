POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Anruf von Trickbetrüger:

Am Donnerstag, den 14.11.2019, nachmittags, meldete sich ein 62jähriger Bad Harzburger bei der Polizei nachdem er zuvor einen Anruf von einem Trickbetrüger erhalten hatte. Dieser hatte sich ihm gegenüber als Enkel ausgegeben und erzählt, dass er in finanzieller Not sei und dringend Geld benötige. Der 62jährige ging jedoch nicht auf die Forderung ein, sondern beendete das Gespräch, weil er einen Trickbetrug vermutete. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die bekannte Masche eines sogenannten "Enkeltrickbetruges" handelt. Wer einen solchen Anruf erhält sollte sich im Zweifel ebenfalls an die örtliche Polizeidienststelle wenden und sich informieren.

