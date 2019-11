Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, d. 13.11.2019, wurde in Clausthal-Zellerfeld auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Bauhofstraße ein geparkter blauer BMW beschädigt. Der BMW parkte dort in der Zeit von 13:35 Uhr bis 14:10 Uhr. Unfallschäden befinden sich am linken hinteren Fahrzeugheck des BMW, vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und ist dann weggefahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Clausthal, Tel.. 05323 / 94110-0, zu melden. /Krz.

