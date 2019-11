Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Glätteunfall

Am Mittwoch, d. 13.11.2019, 06.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 517. Ein Pkw, der die L 517 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Oberschulenberg befuhr, kam aufgrund glatter Fahrbahn im Bereich der Gefällestrecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb mittig aus der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Hierbei liefen Betriebsstoffe aus dem Pkw aus. Die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf 10000 Euro schätzt. Die L 517 mußte für Bergung und Aufräumarbeiten bis ca. 09.00 Uhr gesperrt werden.

