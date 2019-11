Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 15.11.2019.

Stromkabel gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14.35 und 14.50 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter das Stromkabel eines am Fahrbahnrand der Peterstrasse ordnungsgemäß abgestellten grauen Pkw-Anhängers Anssems GTT mit GS-Kennzeichen und entwendeten anschließend den dazu gehörenden Stromstecker. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt.

Bad Harzburg. Am Donnerstag, zwischen 07.50 und 14.00 Uhr, liefen offenbar bislang unbekannte Täter über einen in der Schreiberhauer Strasse ordnungsgemäß abgestellten Dacia Duster mit GS-Kennzeichen, wodurch der Dachbereich und die Motorhaube beschädigt wurden. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Bad Harzburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05322/91111-0 zu melden.

