Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191112-5: Hund vertrieb Einbrecher - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Dass Einbrecher nur im Schutz der Dunkelheit einbrechen, kann die Polizei nicht bestätigen. Der hier geschilderte Fall fand am Montag (11. November) gegen 08:00 Uhr statt.

Eine Zeugin (58) befand sich zu morgendlicher Stunde zusammen mit ihrer Tochter (17) und dem Familienhund in der gemeinsamen Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedlandstraße. Dort hörte die 58-Jährige, wie sich jemand an der Wohnungseingangstür zu schaffen machte. Außerdem wurde der Hund auf die Geräusche aufmerksam und bellte. Der Unbekannte verließ das Gebäude und fuhr vermutlich mit einem weißen Kleintransporter davon. Der Mann hatte lichtes Haar und war mit einer grünen Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

