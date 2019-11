Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191112-4: Unfallbeteiligtes Kind gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kind lief nach Angaben eines Autofahrers quer über die Straße, stieß gegen sein Auto und gab an, nicht verletzt zu sein. Die Polizei bittet die Erziehungsberechtigten darum, sich zu melden.

Am Montag (11. November) fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Straße "Zum Renngraben". Dort warteten verkehrsbedingt mehrere Autofahrer auf der Gegenfahrbahn. Zwischen den Wagen trat ein etwa achtjähriger Junge hervor und lief gegen das Auto des 50-Jährigen. Er fiel auf die Straße. Der Autofahrer erkundigte sich, ob der Junge verletzt sei und einen Krankenwagen brauche. Das verneinte der Junge, stand auf und wollte gehen. Der 50-Jährige wollte sein Fahrzeug abstellen, um sich weiter um den Jungen zu kümmern. In der Zwischenzeit entfernte sich der Achtjährige in unbekannte Richtung. Der Autofahrer informierte die Polizei, die vor Ort erschien und eine Verkehrsunfallanzeige aufnahm.

Der Junge ist etwa acht Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine hellgraue Jogginghose und einen dunklen Pullover.

Am Spiegelgehäuse entstand durch den Zusammenprall ein Schaden. Daher vermutet die Polizei, dass sich der Junge verletzt haben muss. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Erziehungsberechtigten, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 mit dem Verkehrskommissariat in Hürth in Verbindung zu setzen und die möglichen Verletzungen ärztlich behandeln zu lassen. (bm)

