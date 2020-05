Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Massiver Holzstock statt Parkbuchtmarkierungen

Beindersheim (ots)

Am 08.05.2020 gegen 08:45 Uhr gerät ein 63-jähriger Anwohner in der Kirchenstraße in Beindersheim mit einem Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in Streit. Der Mitarbeiter ist dabei, neue Parkbuchten zu markieren. Nach einem kurzen verbalen Disput besorgt sich der Anwohner einen massiven Holzstock und geht mit diesem auf den Mitarbeiter der Verbandsgemeinde bedrohlich zu. Die hinzugerufene Streife kann beruhigend auf den Mann einwirken. Durch die Handlung wird niemand verletzt.

