POL-DN: Rennradfahrer stürzte

Kreuzau/Nideggen (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Düren befuhr am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr mit seinem Rennrad die Landstraße 33 von Froitzheim kommend in Richtung Nideggen. Beim einem Linksabbiegevorgang an der Einmündung zur L 250 in Höhe der Ortslage Thum schlug nach Zeugenaussagen das Vorderrad des Rades um. Dabei stürzte der Senior über den Lenker auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu.

Durch den eingesetzen Notarzt wurde er vor Ort ärztlich versorgt und anschließend mit dem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Rennrad blieb augenscheinlich unbeschädigt.

