POL-OE: Zeugen gesucht: Einbruch in Firma in Müllen

In der Nacht von Mittwoch (24. Juni) auf Donnerstag (25. Juni) haben sich zwischen 19.30 und 5.30 Uhr Unbekannte Zugang sowohl zu einem Verwaltungsgebäude, als auch zu Produktions- und Lagerhallen einer Firma im "Hellwecker Weg" in Finnentrop-Müllen verschafft. Dafür hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in die Räume. Dort nahmen sie zahlreiche Werkzeuge (unter anderem Akkuschrauber, Bohrer, Flex, Stichsägen etc.) mit. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Beuteschaden ist, wird noch ermittelt. Es entstand ein Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

