Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schwer verletzter Kradfahrer nach Kollision mit PKW

Hünxe (ots)

Am Freitag, gegen 18:42 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem PKW die Wilhelmstraße aus Richtung Bergschlagweg in Fahrtrichtung Bergerstraße. An der Einmündung Wilhelmstraße / Hoher Wardweg beabsichtigte er nach links in die Straße Hoher Wardweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Kradfahrer aus Voerde. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Wilhelmstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Bergschlagweg und Bergerstraße voll gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizeibeamte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

