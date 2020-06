Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg/Kamp-Lintfort - Autofahrer nach Unfall gesucht

Rheinberg (ots)

Am Donnerstagmorgen um 07.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Rheinberger in einem schwarzen Mini Cooper One die Rheinberger Straße (L155). In Höhe der Autobahnzufahrt Rheinberg (A57) fuhr er auf einen wartenden, grünen Pkw auf. Hierbei erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen. Der Fahrer des wartenden Pkw fuhr nach dem Wechsel von Rot- auf Grünlicht an der Ampel in Richtung Kamp-Lintfort davon.

Aufgrund der Geschwindigkeit beim Aufprall kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer des grünen Pkw den Unfall nicht wahrgenommen hat.

Wir bitten diesen sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell