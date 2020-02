Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr an der Ampelkreuzung Westring / Westbahnstraße in Landau. Ein 7 Jahre altes Kind überquerte mit ihrem Vater die Ampelkreuzung von der Innenstadt aus kommend in Richtung des Westbahnhofs. Aus Richtung des Westbahnhofs kam der 60 Jahre alte PKW-Führer und wollte nach rechts in den Westring abbiegen. Beim Erblicken der beiden Passanten bremste dieser stark ab - das Kind erschrak jedoch und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen weiterer Recherchen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Das Kind erlitt glücklicherweise lediglich leichte Prellungen.

