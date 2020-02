Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren unter Drogeneinfluß

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern, Weinstraße Am 14.02.2020, wurden gegen 23.30 Uhr, in der Weinstraße in Bad Bergzabern, ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Person unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell