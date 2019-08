Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Maskierter Täter überfallt Drogeriemarkt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Drogeriemarkt in der Bruggestraße in Umkirch überfallen hat ein Unbekannter am Freitag, 30.08.2019, gegen 12.40 Uhr. Aktuell wird durch Polizeikräfte nach dem unbekannten Täter gefahndet. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete er nach der Tat auf einem weißen Herrenfahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen beschreiben den Täter wie folgt:

- männlich, circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, sprach Deutsch - bekleidet mit schwarzer Regenjacke, schwarzer Hose, maskiert mit Sturmhaube

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell