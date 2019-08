Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Auffahrunfall - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.19, gegen 07.35 Uhr, kam es auf der B317 bei Hausen zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin wollte von Schopfheim kommend nach links in Richtung Hausen abfahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte offenbar ein nachfolgender 64-jähriger Motorradfahrer zu spät, bremste stark ab und kam zu Fall. Sein Motorrad rutschte anschließend in das Heck des Autos. Der Kradfahrer erlitt Verletzungen an der Schulter und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Auto und am Motorrad liegt bei etwa 3500 Euro. Die B317 war etwa eine Stunde gesperrt.

