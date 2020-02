Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Bad Bergzabern (ots)

Klingenmünster,Weinstraße Am 15.02.2020, wurde ein PKW Führer gegen 00:50 Uhr, in der Weinstraße in Klingenmünster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

