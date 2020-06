Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Teterow löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Teterow (ots)

Am Abend des 14.06.2020 kam es auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Teterow zu einem Brand von Altreifen. Gegen 22:10 Uhr wurde die Polizei alarmiert und traf wenige Minuten später am Einsatzort ein. Die mittlerweile verständigte Feuerwehr kam mit insgesamt 90 Einsatzkräften der Feuerwehren Teterow, Groß Roge, Groß Wokern, Groß Wüstenfelde, Thürkow, Hohen Demzin, Matgendorf und Schwetzin vor Ort. Die Flammen schlugen zeitweise bis zu 20 Meter in den Himmel. Eine tiefschwarze Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bäume und Felder konnte verhindert werden. Verletzte gab es nicht. Die ca. 500 zum Beschweren von Planen genutzten Reifen wurden vollständig zerstört. Es kam zu geringen Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Personen, Tiere und Sachwerte waren zu keiner Zeit gefährdet. Das Kriminalkommissariat Güstrow hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat gegen die Umwelt aufgenommen.

Sebastian Neubauer Polizeioberkommissar Polizeirevier Teterow

