POL-HRO: Schäden nach Unwetter im Bereich des PP Rostock

Im Verlauf des Samstagnachmittags sowie des frühen Abends zog ein Gewitter mit Starkregen über den Zuständigkeitsbereich des PP Rostock. Von dem Unwetter besonders betroffen waren der Landkreis Nordwestmecklenburg sowie die Hansestadt Wismar. In der Ortslage Groß Schwansee schlug gegen 16:30 Uhr ein Blitz in ein reetgedecktes Einfamilienhaus ein. Die beiden 40- und 70- Jahre alten Bewohnerinnen konnten selbständig und unverletzt das Haus verlassen. Das Haus ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Im Bereich der Wismarer Altstadt und des Hafens drückte zurückstauendes Regenwasser Guillideckel heraus, so dass es zu vielen und länger andauernden Verkehrssperrungen kam. Fünf PKW blieben in dem aufstauenden Wasser liegen, liefen voll und mussten geborgen werden. Eine 63-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Weiterhin mussten vier Bewohner eines Wohnhauses evakuiert werden, da das Dach durch einen Wasserschaden drohte einzustürzen. Auch auf den Autobahnen A14 und A20 kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Besonders im Bereich der A20 zwischen Neukloster und Zurow und der Anschlussstelle A14 im Bereich Kreuz Wismar war die Fahrbahn an einigen Stellen überschwemmt, sodass es zu mehreren Vollsperrungen kam. Im Bereich der Anschlussstelle Neukloster geriet ein Erdwall neben der Fahrbahn ins Rutschen und versperrte die Fahrbahn. Die Fahrbahn konnte erst durch der Autobahnmeisterei und Einsatz von schwerem Gerät wieder befahrbar gemacht werden. Insgesamt kam es in diesen Bereichen auf Grund der widrigen Straßenverhältnisse zu vier Verkehrsunfällen mit Sachschäden in einer Gesamthöhe von mehr als 50.000 EUR. Alle Beteiligten Personen blieben jedoch unverletzt. Bei vielen Einsätzen kam die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr, der Autobahn- & den Straßenmeistereien sowie dem Rettungsdienst zum Einsatz. Im Auftrag Nina Lorenz Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

