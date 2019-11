Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Nazi-Symbole auf der Straße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag (3. November 2019), 18 Uhr bis zum heutigen Montag (4. November 2019), 8 Uhr auf der Düsseldorfer Straße, in Höhe Hausnummer 53, mehrere Nazi-Symbole mit weißer Farbe auf der Fahrbahn angebracht. (831)

Der Staatsschutz der Polizei Krefeld bittet um Zeugenhinweise an 021516340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

