POL-KR: Cracau: Mann attackiert geistig behinderte Frau - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (2. November 2019) hat ein Mann aus einer Gruppe heraus auf der Dießemer Straße eine geistig Behinderte geschlagen und getreten.

Gegen 21:30 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen von einem Balkon aus die Tat und alarmierten die Polizei. Demnach umstellten mehrere Männer die 22-Jährige und verfolgten sie. Anschließend schlug einer der Männer ihr ins Gesicht und trat ihr in die Rippen. Die Frau blieb unverletzt.

Gemeinsam entfernten sie sich vom Tatort und betraten ein Mehrfamilienhaus auf der Dießemer Straße. Polizeibeamte konnten den Täter nicht mehr antreffen.

Die Zeugen beschreiben den Täter als "südländisch". Er trug eine rote Jacke und eine gelbe Mütze.

Hinweise an die Polizei Krefeld bitte unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.krefeld.de (828)

