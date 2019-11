Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Doppelte Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Verschiedene Zeugen bemerkten am Samstag, den 02.11.2019, gegen 16.30 Uhr, zunächst einen schwarzen Pkw mit Gelderner Städtekennung, der die Bismarckstraße in Richtung Moerser Straße befuhr und dabei zwei Verkehrsunfallfluchten beging. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wohnmobil und setzte Fahrt auf der Bismarckstraße fort. Anschließend kollidierte der schwarze Pkw erneut auf der Bismarckstraße mit einem geparkten Fahrzeug und flüchtete zum zweiten Mal von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der flüchtige schwarze Mercedes im Bereich der Blumentalstraße, jedoch ohne Fahrzeugführer, aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Der Fahrer soll nach Zeugenaussagen ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe dunkle Oberbekleidung getragen und nach dem Abstellen des Fahrzeuges eine grüne Tasche mit sich geführt. Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld (Tel.: 02151-6340 oder per e-mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) zu melden (826).

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell