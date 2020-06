Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: AFD-Kreistagsbüro in Ludwigslust beschädigt

Ludwigslust (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag die Scheiben des AFD-Kreistagsbüros in der Ludwigsluster Lindenstraße beschädigt. Vermutlich wurden Steine auf die Scheiben des Gebäudes geworfen. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Ludwigslust unter 03874/4110 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell