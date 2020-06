Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Langfinger unterwegs

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu einem Firmengelände an der Vierbaumer Heide. Sie machten keine Beute. In diesem Zusammenhang wurde jedoch bekannt, dass Unbekannte bereits in der Nacht vom 12.05.20 auf den 13.05.20 auf dem Gelände zahlreiche Baustellencontainer aufgebrochen und Kupferkabel entwendet hatten.

Einen weiteren versuchten Einbruch gab es an der Lützenhofstraße. Hier hatten sich unbekannte Zutritt zu einer Garage verschafft. Beute machten sie jedoch nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760.

