Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Diebstahl durch falsche Wasserwerker und versuchter Einbruch in Tankstelle in Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2020, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr suchte eine männliche Person die Wohnung einer Seniorin in einem Wohn- und Geschäftskomplex im Bereich "Lange Straße/Im Alten Hof" im Zentrum von Bad Zwischenahn auf. Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruches beabsichtigte der vermeintliche Mitarbeiter der Wasserwerke die Wasserleitungen überprüfen und gelangte so in die Wohnung der Seniorin. Nach ca. 30 Minuten waren die angeblichen Überprüfungsarbeiten beendet und der Beschuldigte verlies die Wohnung. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl von Schmuck und weiteren Gegenständen bemerkt. Aufgrund der Begehungsweise ist von einem zweiten völlig unbekannten Mittäter auszugehen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0. Vorsorglich weist die Polizei darauf hin, dass Besuche durch sogenannte Grund- und Netzversorger in der Regel vorher angekündigt werden und Mitarbeiter sich mit einem Ausweis legitimieren. Im Zweifelsfall sollte telefonisch mit dem Versorgungsunternehmen Rücksprache gehalten werden und die örtlich zuständige Polizeidienststelle informiert werden.

Am Sonntag, dem 26.04.2020, gegen 02:10 Uhr kam es in der Straße "Im Doorgrund" in Bad Zwischenahn, Ortsteil Specken, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe der dortigen AVIA-Tankstelle ein und lösten dadurch einen Einbruchmeldealarm aus. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0.

