POL-OL: +++Gemeldete illegale Fahrzeugrennen in der Stadt+++

Oldenburg (ots)

+++Gemeldete illegale Fahrzeugrennen in der Stadt+++ Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, wird der Polizei ein Fahrzeugrennen auf dem Stadtring gemeldet. Insgesamt drei Pkw sollen beteiligt sein, die mit hoher Geschwindigkeit wiederholt den Stadtring, unter anderem den Theaterwall Richtung Julius-Mosen-Platz befahren. Dabei soll es sich um zwei Pkw Audi und einen weißen Mercedes handeln. Durch die eingesetzten Polizeibeamten können zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, denen der entsprechende Tatvorwurf gemacht wird. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Zeugen zu dem Vorfall melden sich bitte bei der Polizei unter 0441/790-4115. -466712- Ein weiteres Rennen wird am Sonntagmorgen von Zeugen beobachtet. Gegen 01.15 Uhr sollen sich zwei VW Polo, ausgehend vom Pferdemarkt, über die Nadorster Straße in Richtung Wilhelmshavener Heerstraße mit hoher Geschwindigkeit überholen. Auch hier können zwei Personen ermittelt werden, gegen die ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wird. -469813- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

