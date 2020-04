Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der BAB 29

Oldenburg (ots)

Am 24.04.2020 ereignete sich um 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven zwischen der Huntebrücke und der Autobahnabfahrt Ohmstede. Nachdem der 59jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Loxstedt die Huntebrücke überfahren hat, wechselt er von dem Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Der, auf dem Überholfahrstreifen herannahende 50jährige Fahrer eines Hyundai i30 aus dem Ammerland versucht noch, einen Zusammenprall mit dem Sattelzug zu verhindern, indem er nach links in Richtung der Mittelschutzplanke ausweicht. Es kommt dennoch zum Zusammenstoss des Pkw mit dem Sattelauflieger und der Mittelschutzplanke. Der Fahrer des Pkw wird verletzt und einem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Es entstehen Sachschäden an Pkw, Sattelauflieger und Mittelschutzplanke in Höhe von ca. 24.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle wird die Autobahnauffahrt OL-Hafen, sowie die Fahrbahn in Richtung Wilhelmshaven ab dem Autobahnkreuz OL-Ost für ca. 1:20 Std voll gesperrt.

