POL-OL: Polizei Rastede ++Silberner PKW nach Beinahezusammenstoß gesucht++

Gesucht wird ein silberner PKW, der am Montag, dem 20.04.2020, 16:45 Uhr, in Rastede die Anton-Günter-Str. in Richtung Oldenburger Str. befuhr. An der Einmündung Diedrich-Freels-Str. nahm der Fahrer oder die Fahrerin einem Radfahrer die Vorfahrt, so dass dieser stark bremsen musste und dabei zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu und es entstand Sachschaden. Der PKW- Fahrer(in) wird gebeten, sich bei der Polizei Rastede zu melden. Tel. 04402-92440

